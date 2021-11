Anaëlle CADO

Diplômée d'AgroParisTech (ex INA-PG : Institut National Agronomique - Paris Grignon) depuis Septembre 2014, je suis Ingénieure agronome spécialisée en sciences environnementales.



Parallèlement, j'ai obtenu en double-diplôme le Master "Environnement, Développement, Territoires, Sociétés" dans le parcours "Anthropologie, Environnement, Agricultures" (Master AgroParisTech / Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris).



Je suis aujourd'hui chargée de projet Animation en agriculture urbaine pour l'association V'île Fertile. Je propose des animations, visites et ateliers pédagogiques adaptés à tous contextes : en contexte professionnel via des ateliers de Team Building, dans un cadre scolaire ou péri-scolaire... Nous pouvons travailler ensemble afin de définir votre animation idéale ! N'hésitez pas à me contacter.



Je suis également bénévole de l'association Bio-T-Full, que j'ai contribué à fonder, qui vise à développer et promouvoir l'agriculture urbaine à Nantes. N'hésitez pas à faire un tour sur https://bio-t-full.org pour en savoir plus sur nos activités !



Mes compétences :

Gestion de l'environnement

Physique Chimie

Évaluation de projets communautaires

Mathématiques

Droit de l'environnement

Php/mysql

JAVA

Statistiques

Politique environnementale

Analyse financière

Traitement des eaux

Sociologie

Environnement

Droit

Biologie

Pack office

R (logiciel analyse statistique)

Système d'information géographique

Arcgis

Agronomie

Ecoute