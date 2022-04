Christophe CABANÉ

Mon parcours professionnel dans le domaine informatique pour différents types de sociétés sur des lieux géographiques multiples et des secteurs d'activités variés fait de moi un généraliste ayant une expérience avérée en développement, conception, pilotage de projets et management.



Mes réalisations, de l'étude des besoins jusqu'à la maintenance des applications en passant par toutes les phases de la vie d'un projet informatique de développement, déploiement, intégration et évolution de SI, ainsi que la gestion de comptes clients, sont toujours pilotées par mon sens du service associé à ma recherche de qualité et de rentabilité.



Plus qu'un poste précis, c'est une activité professionnelle qui mêle à la fois technique, gestion et management dans un environnement harmonieux qui m'attire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conception fonctionnelle

MOE

Méthodologie

Management

Développement informatique

Gestion de la relation client

AMOA SI

Organisation

Windev, Webdev, Windev Mobile

CMS Made Simple

Accompagnement au changement