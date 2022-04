Bonjour,



Je suis actuellement Directeur Administratif et Financier de la société Declaranet. Je participe à la croissance de cette jeune structure innovante dans le domaine de la dématérialisation des échanges entre les exploitants de réseaux souterrains (électricité, gaz, eau, fibre optique...) et les entreprises de BTP et les collectivités locales.

Pour ce faire, Declaranet, a développé la plateforme Protys qui permet un respect des règles de façon plus simple, plus efficace et plus rentable.



Doté d'un double cursus technique (DESCF) et de gestion d'entreprise (ESSEC Management Général), parlant anglais, je mets en place les outils de gestion nécessaires à l'organisation de cette PME et je participe également aux discussions avec nos actionnaires (ERDF, GRDF, RTE, GRTGaz, France Telecom, SCM, TIGF) et à celles liées à notre développement futur (financements, opérations sur le capital, partenaires, banques, clients...)





christophe Cabrolier



Mes compétences :

Budget & Controlling

Fiscalité

Business plan

Business developpement

Ressources humaines

Management d'équipe

Juridique entreprise

Financement de l'innovation

Système d'information

Télécoms