Christophe CADIS

Bercé par un vif intérêt pour les vins de Bordeaux, j'ai mis au second plan mon expérience professionnelle dans le commence, la communication globale, le marketing direct et la promotion, pour me consacrer à la production viti-vinicole.

Retourné sur les banc du lycée agricole de St Emilion à 35 ans, j'ai obtenu mon bac pro viti-oeno en 2005,et j'ai cumulé 6 ans d'expérience en production au Château Malartic-Lagravière et Smith Haut Lafitte en AOC Pessac léognan, avant de rejoindre le Château THURON en mai 2011.

JE RECHERCHE ACTUELLEMENT UNE EXPLOITATION VITICOLE A REPRENDRE SUR LE BORDELAIS



Mes compétences :

équitation