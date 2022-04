Christophe CAES

Fort d une experience de 27 ans ,j ai toujours reussi avec succes les differents challenges confies.

responsable de petites et moyennes surfaces, et manager d equipes de 3 a 7 personnes,ma volonte est de m investir dans un nouveau defi.

combatif ,volontaire et motive,mon relationnel me permet d optimiser la gestion des ventes, tout en mobilisant mon equipe.





Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Merchandising

Comptabilité

Achats

Inventaire naturaliste

Agencement magasin

Recrutement

Gestion

Responsable magasin

Achat

Deug commerce Management