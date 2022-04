Christophe CAILLE

Je suis actuellement graphiste print chez Bayard à Lille. J'ai 42 ans, marié et j'ai deux jeunes enfants.



J'ai une bonne expérience des produits en carton. J'ai occupé précédemment un poste de directeur artistique chez Tranfoplak à Marnes-la-vallée. J'y ai développé une gamme de produits de porte-documents, valisettes, pochettes en carton microcannelé commercialisée sous la marque Cartonium. Cette marque, dont j'ai réalisé le nom et le logo est la contraction du mot carton, matière légère et recyclable et du mot aluminium qui résonne avec modernité et fiabilité.

J'ai réalisé également de nombreux contenants, packaging et PLV display sur mesure, en carton, en polypro et en PVC.



Mes compétences :

Emballage

PLV

Catalogue plaquette flyers

Logos