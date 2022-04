Christophe CALAIS

Intrapreneur passionné et créatif avec une longue expérience dans le domaine des parfums de prestige dans le secteur du luxe, que ce soit du côté opérationnel ou marketing stratégique.

Recruté par des leaders internationaux comme Shiseido, Coty ou Bulgari. Grande expérience dans le management et la gestion de projet de développement packaging parfum, soin et maquillage pour ces marques.





Mes compétences :

Aquarelle

Architecte

Design

développement packaging

Luxe

Packaging

Peinture

Prestige

Saxophone

Gestion de projet