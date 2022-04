Christophe CALET

Je suis diplômé d’un Master de l’Ecole Supérieure Internationale DE Commerce du groupe ESIDEC - ICN

avec le titre de «Responsable de Commercialisation en Biens et Services Industriels»

Diplôme B to B - Option Marketing Industriel



Je suis ingénieur technico-commercial en charge de la moitié sud de la France. Je travaille en home-office et en totale autonomie.



Je suis chargé de promouvoir la société Zecher GmbH et de développer à travers mes rendez-vous commerciaux, études techniques, conférences et salons spécialisés mon chiffre d'affaires.