Christophe CALLAY

Titulaire d'un master en transports internationaux et d'une maîtrise de langues étrangères appliquées au commerce international, je travaille depuis 11 ans chez Pro-living (négoce de l'ameublement, marques Meubles ZAGO, GRENIER ALPIN, MOOVIIN, ETAT BRUT) en tant que responsable des appro., des transports et de la logistique, et de l'administration des ventes.

Avant cela, j'ai acquis de l'expérience pendant plus de trois ans en tant que responsable maritime à l'agence SDV d'Annecy (commissionnaire de transports) avant de connaitre mes actuels employeurs, qui étaient un de mes principaux clients.



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Logistique

Autonomie

Transport maritime

Adaptabilité

Approvisionnement et achats

Management opérationnel

Rigueur

Transport international