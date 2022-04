Elsa REUILLER

Diplômée de l'INSEEC Alpes-Savoie cette année avec une spécialisation en management de projet, je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans l'événementiel ou le marketing opérationnel en France ou à l'étranger.

Mes expériences et ma formation dans le domaine de la gestion de projet m’ont permis d’appréhender de manière opérationnelle les différents aspects de ce secteur. J'ai donc pu développer des qualités comme le relationnel, le sens de l’organisation, de la coordination et des priorités. Disponible et volontaire, je suis prête à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et suis disponible pour vous rencontrer lors d'un entretien.



Mes compétences :

Evenementiel

Gestion de projets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel