Quentin DANIC

Marketeur de formation, j'ai naturellement débuté ma carrière par un stage en tant qu'assistant chef de produits chez Promotal, leader du mobilier médical en Europe.

Mon engagement pour ce métier m'a permis d'obtenir la création de postes en CDD puis CDI pendant lesquels j'ai pu activement participer à la conception de 3 produits innovants (le divan d'examen eMotio, le fauteuil de transfert Tweegy et le brancard ambulatoire DaySurg).



Nous avons ensuite décidé avec mon responsable de consolider mon expertise par un poste de commercial terrain.

Aujourd'hui, cela me donne la possibilité de créer des synergies entre ces deux métiers pour sur-performer à +11% sur l'objectif et +20% vs N-1 sur l'année 2016.



Je suis à l'écoute des opportunités qui me permettent de développer de nouvelles compétences.



Mes compétences :

Créativité

Réseaux sociaux

Marketing

Informatique

Gestion de projet