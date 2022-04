Christophe CANEVET

Entrepreneur (Co-fondateur de Voisins Relais) et Manager de Transition en Logistique e-Commerce.

Très bon relationnel facilitant la transition des organisations.

Bonne capacité à allier vision stratégique et ses déclinaisons opérationnelles.

Passionné par l'innovation collaborative et les nouvelles technologies.

Membre veilleur chez INNOCHERCHE

J'aime créer la rencontre entre les nouvelles technologies et les organisations humaines.

Je prend en main, sur des durées de 3 à 18 mois, en tant qu'opérationnel, la mise en place de vos stratégies logistiques. Mon ambition : rendre vos équipes logistiques autonomes et agiles à l'issue de la mission.



Mes compétences :

audit

organisation

Logistique e commerce

Production cartes et chèques cadeaux

Service clients

Gestion des codes à barres