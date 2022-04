Christophe CANIVET

Dans une conjoncture économique difficile, l'optimisation du cash est un enjeu majeur pour pérenniser le développement de mon entreprise.

Mon principal objectif dans le cadre du développement de mon Groupe est de sécuriser l'encaissement du Chiffre d'Affaires et de maîtriser le risque clients.

Rigueur, pragmatisme, transversalité, sens du service, et pédagogie sont des qualités que je mets au service du Groupe.



Quelques réalisations :



- Création d'une Procédure Groupe pour le recouvrement et la gestion des litiges,

- Création et pilotage des KPI's propres au poste clients :

- DSO par entité du Groupe,

- Reporting à la Direction Générale (Balances Âgées, DSO Groupe et par entités...)

- Gestion du contrat de factoring du Groupe, du contrat d’assurance-crédit et des arbitrages,

- Mise en place d'un scoring interne pour palier aux refus de l'assureur-crédit sur la base de critères discriminants (commerciaux et financiers),

- Diffusion de la culture cash auprès des équipes comptables et commerciales,

- Implémentation d'un logiciel recouvrement / Risque clients pour le Groupe.



Résultats obtenus en 3 ans :



- Baisse de 20 jours du DSO Groupe,

- Baisse de 65% des échus au niveau du groupe.



Mes compétences :

Credit management

Analyse financière

Cash forecast

assurance credit

affacturage