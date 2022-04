Christophe CANIVET

De formation technique avec un diplôme d’Ingénieur Qualité Environnement Sécurité, j' ai eu la chance de travailler dans différents secteurs d'activités très enrichissants par leurs diversités.

Cette expérience commence dans un premier temps comme prestataire Qhse. J’ai ensuite évolué vers un poste de responsable QHSE groupe (multi-sites) et de Manager QHSE / Fabrication et Maintenance de filiale. Puis comme Gérant de Proactif consultant... Pour devenir mon propre patron!

Aujourd'hui, j'ai fait le plein de nouveaux défis et projets avec le poste de Directeur Adjoint de Nord Access (4 agences nationales et 2 filiales en Belgique et au Maroc).



Mes compétences :

Conception et mise en œuvre de démarches QHSE

Animation de groupe de projets

Management d’équipes

Maîtrise des outils d’amélioration

Interlocuteur Spécialisé CEFRI

Audits : préparation et réalisation

Référent REACH

• Formation et sensibilisation du personnel

Gestion des déchets

Hygiène

Qualité

Sécurité

Environnement

Qualification auditeur IRCA ISO9001

Gestion de la production

Personne Compétente en Radioprotection (PCR/INB

Mise en place et suivi de systèmes de management

Suivi des indicateurs et plans d’actions associé

Gestion des ICPE régime de déclaration, autorisa

Référent DREAL, Inspection du Travail, AFSSA