Christophe CANN

Architecture, conception, développement de nombreuses applications dans le domaine bancaire et le secteur public. Intéressé par toutes les technologies autour du web, par les méthodes agiles et la qualité logicielle.



Spécialités:

- Écosystèmes Java EE et .Net

- Technologie Web (HTML, CSS, Javascript, jQuery ...)

- Framework Open Source (fondation Apache, Spring ...)

- Interopérabilité (WS, REST, SOA, ESB, Camel, ActiveMQ ...)

- Intégration continue et qualité logicielle (Hudson, Sonar, Maven, Ant, TFS...)



Profil Linkedin :Array



Mes compétences :

java

web

.net

Architecture logicielle