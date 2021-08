Nicolas BALDESCHI

La transformation digitale bouleverse le monde des professionnels. Votre réseau est-il prêt ?



En BtoB, les échanges se digitalisent et deviennent un véritable levier de croissance et de progrès.



Netensia est un opérateur télécoms et fournisseur de Cloud informatique haute disponibilité basé à Vannes (56) pour les professionnels (B2B).



Notre objectif :

- Être un acteur clé de la transformation réseau à la hauteur des enjeux de nos clients, du conseil à la mise en œuvre opérationnelle,

- Proposer à nos clients professionnels les technologies "réseau & télécoms" essentielles à leur développement et les plus adaptées à leur transformation digitale,

- Garantir aux professionnels la performance des communications et la disponibilité de leurs données.



Notre mission est de simplifier les échanges entre collaborateurs, clients et fournisseurs pour déployer rapidement de nouveaux services, fonctionnalités et applications métiers.



Mes compétences :

Marketing

Secteur public

Développement commercial

Analyse de marché

Informatique

Rédactionnel

Communication institutionnelle

Communication d'entreprise

Communication corporate

Management d'équipe

Communication visuelle

Stratégie de communication