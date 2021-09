Psycho sexologue praticienne, conseillère en santé sexuelle.



Diplômée de la Faculté de médecine Paris Diderot en Santé sexuelle et Droits Humains de la Faculté de médecine Paris Sud Bicêtre en Mindfulness ainsi que de l'École de Psycho Sexologie de Paris , j'accueille dans mon cabinet des patients de tous les genres et toutes les sexualités présentants des demandes et des troubles sexuels variés.