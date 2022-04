Marcelo DELAGE

Bonjour,

Graphiste depuis 13 ans et Web designer depuis plus de 7 ans, j'ai exercé mon activité de Graphiste / Web Designer pendant 5 ans et demi au sein de grand Groupe, petite Société et d'une Agence en communication.



J'ai choisi depuis de continuer ma pratique de façon indépendante, mon expérience me permet de répondre efficacement aux différents projets en matière de création et de développement. Je suis chargé de donner une identité visuelle à différents projets et de traduire concepts et informations sous forme graphique.



J'élabore la maquette et produis les différents élèments graphiques. A la fois artiste et informaticien, je conçois l'identité visuelle et la charte graphique, tout en tenant compte des spécificités techniques.



On me demande souvent ce qu'est un Web designer Développeur ? C'est une personne qui posséde de multiples compétences, du concept graphique au développement (HTML, XHTML, CSS, Librairie Javascript(jQuery), Ajax, ActionScript et PHP/MySQL) et différents Framework et CMS PHP : Joomla, CakePHP, ainsi que les nouvelles technologie Mobile pour iPhone, iPad et Android de l'architecture d'information à la sémantique.



Mes compétences :

Debian Linux

PHP MySQL

After effects

3d studio max

jQuery

Graphiste

HTML/XHTML

WebDesigner

Conception

Android

HTML 5

PHP

Graphisme

Content Management System

Web

Réalisation

PhoneGap