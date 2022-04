Christophe BUFFET *

"Gère les évolutions applicatives et organisationnelles du Système d’Information dans le respect des orientations stratégiques de l’entreprise."



(certifié ITIL V3 Foundation)



/** Maîtrise d’ouvrage **/



- Recueil et définition de besoins

- Spécifications fonctionnelles globales et détaillées

- Suivi des développements

- Tests et recette



/** Conduite de projet **/



- Pilotage de projets (Besoins/Chiffrage/Analyse/Conception/Reporting)

- Coordination transverse (développeurs, TMA) – Déploiement

- Maîtrise de la méthodologie projet (Microsoft Project)



Mes compétences :

MOA

Gestion de projets web

Chef de projet

Management

Ecommerce

AMOA

Internet

Gestion de projet

Logistique