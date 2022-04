Christophe BUFFET

Consultant/Chercheur Adaptation au changement climatique et Réduction des Risques de Catastrophes

• Interface entre sciences du climat et politiques d’aide au développement

• Community-based adaptation

• Négociations (COP)



Site et publications :Array



COP21 : ethnographie collective (http://climacop.hypotheses.org/ )





Mes compétences :

Humanitaire

Adobe Lightroom

Wordpress

Adobe Photoshop

Microsoft Office