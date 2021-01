Fabienne ALARCON-NGUYEN

Bonjour,

Psychologue Clinicienne nourrie d’expériences variées en accompagnement d'équipes, j'ai toujours allié ces deux domaines pour accompagner les hommes au travail dans leur recherche de satisfaction professionnelle & les organisations dans le choix et l'accompagnement de leurs usagers.

Très attachée à la notion de service, j'aime accompagner les organisations internes dans la définition, la recherche et le développement des compétences nécessaires à la tenue de leurs objet social.

J'aime les organisations à la culture interne et aux valeurs fortes.

Alliant curiosité, regard neuf et expérience, je vous offre mon sens aigu de l'organisation, de l'adaptation et de l'écoute, autant de qualités que mon parcours m'a permis de développer sur le terrain, au service des personnes, des équipes, et des organisations.

A bientôt !



Mes compétences :

Entretiens professionnels

Bilan de compétences

Animation de formations

Ecoute

Analyse des besoins

Synthèse rédactionnelle

Animation d'équipe

Entretien

Régulation

Planification

Insertion socioprofessionnelle

Organisation du travail

Sourcing