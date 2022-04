Christophe BUFFET

Curieux de nature le choix de la filière scientifique s'est présenté à moi comme une évidence. Ces 15 années passées au sein d'un laboratoire de recherche et développement m'ont permis de développer et d'exploiter mes capacités : la créativité, essentielle lors de la mise au point de méthode analytique, la rigueur et l’attachement à travailler dans un cadre BPL et le travail d’équipe.

D’autres centres d’intérêts m’animent : l’escalade sport qui pourrait paraître extrême à certains mais qui demande calme, application et un parfait accord avec la personne qui vous accompagne, la cuisine, la préparation des repas et leur élaboration est un très grand plaisir et le Snowboard.



Mes compétences :

Bon relationnel

Bonnes pratiques

Bonnes pratiques de laboratoire

Chimiste

Purification

Relationnel

Technicien chimiste

Très bon relationnel