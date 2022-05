Bonjour,



Aujourd'hui, chez LAFI (filiale du Groupe ALSO/ACTEBIS) sur l'agence de Mérignac-33, je suis à votre service pour vous proposer des prix sur des milliers de références informatiques et logiciels : réactivité, conseil et livraison rapide-- > challengez-moi et rencontrons-nous!





Une expérience de plus de 10 ans en tant que commercial lié à l'informatique me fait bénéficier d'une connaissance de domaines très variés et d'acteurs tous différents mais très riches :



- Infrastructure/Infogérance/Réseaux

- Progiciels pour les laboratoires pharmaceutiques

- Négoce "pur" de produits informatiques (matériels et logiciels)



Mes contacts privilégiés au gré de mes activités : Direction Générale, Directeur Informatique, Direction des Achats.



Mes cibles de prédilection: PME/PMI mais aussi grands comptes, organismes publics.



Discutons-en.



Bien cordialement,

Pierre Gendreau, Ingénieur CESI 97-98

06 28 81 69 28





Mes compétences :

Gpao

Externalisation

Achat

Stockage

Santé

Logistique

Informatique

Industrie

Infrastructure

Cloud