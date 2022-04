Christophe BUFFET

QUALIFIBRES est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution d'isolants écologiques sur toute la France. Tous les produits sont sous certifications européennes ou françaises(CSTB).

L'équipe commerciale est composée d'agents commerciaux exclusifs et expérimentés.

Avec un développement important depuis un an, nous recrutons de nouveaux commerciaux expérimentés dans notre domaine d'activité.

Produits : ouate de cellulose, laine de coton