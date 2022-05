David GROSSINE

Développement d’un réseau de communes, de campings et d’hôtels, afin d’appliquer une loi gouvernementale relative aux certificats d’économies d’énergie.



Prospection et identification de nouveaux projets photovoltaïques sur bâtiments existants agricole et tertiaire.

Expérience confirmée dans la gestion d’un centre de profits, durant 8 années, dans le secteur de la distribution dans le BTP, en second ouvres.



Gestion d’une équipe de travail, organisation, rigueur, force de proposition et sens aigu du service client sont mes principaux facteurs de réussite à ce poste. Suivi client: vérification solvabilité, contrôle encours, suivi des impayés, relances des comptes débiteurs, préparation des dossiers contentieux.



Expérience de chargé d’affaires orientée:

- Négoces écolos et traditionnels, pour commercialiser et vendre des isolants à bases végétales,

- vers le marché agricole et équestre, associé à des solutions photovoltaïques, pour développer une clientèle du1/4 Sud/Est de la France.





Tél. +33 611 109 107

grossinedavid@gmail.com



Mes compétences :

Commercial

Gestion centre de Profits