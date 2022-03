Jonathan OGER-COLAS

OPENTOWORK



Après un long parcours dans le monde industriel agroalimentaire, jai réorienté ma carrière professionnelle vers des fonctions commerciales suite à un bilan de compétences.



Démarche que jai pleinement réussie dans le secteur de la rénovation du bâtiment auprès dune clientèle de particuliers.



Grâce à un parcours positif, jévolue toujours professionnellement pour acquérir des nouvelles compétences sur des missions administratives,techniques et fonctionnelles.



Apprécié pour ma rigueur, mon esprit cartésien et mes qualités humaines, je mets un point dhonneur à fournir systématiquement un travail sérieux et de qualité.



Autonome, dynamique et autodidacte jai toujours réussis à progresser et à me rendre opérationnel grâce à un travail personnel régulier dans des missions multiples. (Achats, R&D, HSE, Marketing, Maintenance, Logistique, Méthodes, Conduite de travaux, Chargé daffaires)



Je suis aujourd'hui au service de la plus grande entreprise de France, l'artisanat !



Mes compétences :

Achats

Chargé d'affaires

Ordonnancement

Recherche et développement

Méthodologie

Marketing

Logistique

Conduite de projet

Coordination de travaux

Habilitation électrique B2VBR

CACES catégorie 3

SST

Travail en hauteur

Qualibat RGE , Feebat modules : 1 / 2 / 3.2 / 3.4

Qualibois module Air

Pro-actif

