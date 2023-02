Pascal DELAGE

Executive MBA - Master MIAGE



Parcours effectué au sein de sociétés de conseil, services et solutions Market-intelligence, Marketing digital et SI / IT, et ingénierie dans des contextes nationaux et internationaux :

Direction de business unit,

Direction grands comptes,

Direction commerciale.



Connaissance approfondie des secteurs des sciences de la vie, énergie et BTP / génie civil.



Mes compétences :

Ventes complexes

Management commercial

Direction centre de profits

Santé

Industrie pharmaceutique

Assurances de personnes

Secteur public

Secteur santé

systèmes d'information

Commercial

consulting

e-marketing

ventes

Information Technology

E-learning