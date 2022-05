Nicolas HESNARD

① Apps & Data Consulting est expert agréé dans le déploiement des solutions collaboratives Google Apps For Work à la Réunion.



Nous déployons aussi d'autres solutions "Cloud" telles que Zoho CRM, outil de pilotage de la relation client particulièrement efficace lorsqu'il est associé aux solutions Google Apps For Work.





② Apps & Data Consulting accompagne les dirigeants de PME et TPE de la Réunion dans le pilotage de leur entreprise :



Tableaux de bord de gestion, reporting financier et opérationnel mensuel, conseil et accompagnement



N’attendez plus le mois de Juin N+1 pour connaître vos indicateurs financiers et transformez votre comptabilité en véritable outil de pilotage et de décision !



www.adc.re





Mes compétences :

Tableaux de bord

Zoho CRM

Conseil en organisation admin et comptable

Tableaux de Bord et Reporting

Google Apps For Work

Formateur Agréé