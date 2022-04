Christophe CAPON

➤Parce que votre entreprise bouge, évolue, se transforme, a des projets

➤ Parce que tout devient de plus en plus complexe

➤ Parce que vous méritez une réponse sur mesure

➤ Parce que sur certains chemins, il est nécessaire d'être accompagné





➽ Donnez-vous de l’Oxygène :

✦ Pour réussir vos challenges et atteindre vos objectifs économiques, sociaux, organisationnels ou techniques

✦ Pour vous accompagner dans vos projets :

- d'évolution ou de développements : marché, fusion, acquisition, organisation, nouvelle vision...

- de projets liés aux produits, à la qualité, la sécurité, les RH, la logistique, l'implantations...



➤ Oxygénez vos projets, Développez par une démarche systémique :

- La richesse du Collectif,

- La richesse des Talents individuels

- L’Energie des équipes sur le terrain

- La complémentarité des Compétences



➤ Vous et moi Acteurs de vos Transitions :

Nous bâtissons ensemble les solutions sur mesure pour résoudre efficacement et durablement les problèmes identifiés. Nous mettons en place les actions adaptées avec bon sens et expérimentation en impliquant toutes les équipes concernées et tous les niveaux d'exécution, du directeur à l'opérateur.

Cet accompagnement peut combiner différentes formes, comme la conduite opérationnelle au sein des équipes, l'animation de "constructions" collectives, le mentoring de direction, la formation , l'intervention d'expert métier...

Dans tous les cas, une méthodologie rigoureuse est suivie.

Avec un objectif constant d'autonomie des acteurs et de mise en place d'une dynamique durable.



➤ Ce que je crois :

Pour résoudre avec efficacité et plaisir des problématiques complexes, mes principales clés sont :

- d’écouter avec attention et bienveillance les différents enjeux et motivations,

- de révéler les talents pour ensuite mobiliser les énergies individuelles et collectives,

- de proposer puis de mener les évolutions d’organisation sur le terrain,

- d’accompagner les équipes avec bon sens et pragmatisme.



Mes compétences :

Conduite du changement

Management de transition

Production

Performance

Mise en place ERP

Management

Supply Chain

Restructuration