Christophe CAPONY

Esprit entrepreneurial doublé d'un sens stratégique, j'ai acquis une solide expérience dans des fonctions de direction internationale.



Mes compétences reposent sur ma capacité à pouvoir diriger pour le compte d'un actionnaire, financier ou stratégique, des filiales ou centres de profit Français et Étrangers.

Mes critères de performance sont liés à une gestion efficace du compte de résultat, en améliorant les flux de cash.



Compétent et expérimenté pour créer et implémenter une stratégie au travers un environnement international et multiculturel.



Mes compétences :

General Manager

IT

Management

MBA

Managing Director

Bureautique

International

B to B

Direction générale

Laser

Marketing stratégique

Marketing

Finance

Lean supply chain

Canaux de distribution

Direction de centre de profits

Informatique

Vente

Stratégie