Pierre BRUYNOOGHE

Après avoir été journaliste pendant 30 ans en presse quotidienne régionale comme en presse nationale, généraliste et spécialisée (carte de presse n°63979), j'ai créé en avril 2016 la société Le Mas Média, spécialisée dans le contenu éditorial. J'étais persuadé en effet qu'à l'heure du digital, entreprises et collectivités avaient plus que jamais besoin d'une communication écrite précise, claire et concise sur ce qu'elles font et leurs actions. Le Mas Média travaille aujourd'hui, notamment, pour AD'OCC, l'Agence de développement économique de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et la société Eminence. Pour plus d'informations, le site de la société : http://www.lemasmedia.fr