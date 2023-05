EN RECHERCHE ACTIVE - Expérience en management, organisation de services et d'activités administratives, adm° des ventes, compta, gestion des contrats fournisseurs et clients, écoute et audit, conseil en formation, ingénierie et formation tertiaire (assistants niv III, secrétaires niv IV, accueil...)



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Formateur

Techniques de recherche d'emploi

Formation

Pédagogie

Accompagnement

Organisation