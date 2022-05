Sonia BRUYNOOGHE

Rigoureuse, organisée et dynamique, j'aime le contact avec le client, la communication au sein des équipes internes et la gestion de projet informatique.



Compétences spécifiques :



Gestion de projet / Qualité

Estimations de charge, facturation, rédaction de documents de spécifications, conceptions, architecture

CMMI



Communication

Relation client, Communication interne, Psychologie, Formation, Connaissance de l'entreprise



Informatique

Langage web : JSP / Javascript / Tapestry / HTML / CSS / PHP / ASP

Langage de programmation : Java / C# / Shell / Perl

Base de données : SQL, Oracle, MySQL, Access

Modélisation : UML, Merise



Réseau

Architecture réseau (CISCO : CCNA4), Administration Réseau et système (Windows, Linux)

Notions : Ondes guidées, Réseaux sans fil, Fibre Optique, Communication Numérique



Cetrifiée ITIL V3 Foundation



Langues

Anglais lu, écrit, parlé



Mes compétences :

CMMI

Communication

dynamique

Gestion de projet

Informatique

JAVA

JSP

Organisée

Qualité

Rigoureuse

Tapestry