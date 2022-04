Christophe CARE

Expert senior dans les domaines suivants



- Citrix (Expert en Virtualisation Certifié Citrix - CCE-V) :

Consultant Citrix, expertise sur TOUTE l'offre Citrix (XenApp, XenDesktop, XenServer, Password Manager, Netscaler Gateway, Netscaler, CloudBridge...)



- Microsoft Windows 20xx (MCSE NT4/2000/2003 et MCITP Enterprise 2008) :

Expertise sur l'infrastructure Windows 20xx (Active Directory et tous composants satellites)



- Technologies SAN HP et IBM (dont zoning Brocade, CISCO...)



- Infrastuctures Blades HP et IBM



- Sauvegarde HP Data Protector



- Outil Altiris Deployment Solution for Servers (pour HP : RDP)



Mes compétences :

Windows

Citrix

SAN