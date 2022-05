Ludovic RIVET

Spécialisé dans les géosynthétiques (étanchéité, renforcement, drainage, filtration, protection,..) : vente, dimensionnements ou mise en oeuvre sur chantier. Vous propose aussi un support technique et produit dans les techniques minerales (gabion,Reno, remblai renforcé...), techniques végétales (coco, protection de berges,..).



Poseur agrée Système de végétalisation de toiture terrasse 'Vertige et autres typologie de toiture végétalisé (végétalisation à la demande), proposer la fourniture d'étanchéité (kit ou panneau préfa).



Spécialiste produits de clôtures industrielles ou résidentielles, de toutes natures béton, acier, aluminium ou bois, ou encore composite ainsi que les produits d'aménagements extérieur (produit de paillage, minérale,....)



A l'écoute constante du marché et de son évolution, mobile .



Aime la mobilité , ouvert à développer mon activité sur des territoires extérieurs (Afrique,..) par le biais de la formation in situ de partenaire.



Mobile sur la France ou mise à disposition de mon bureau, je reste à l'écoute du marché avec une disponibilité rapide pour de nouveaux services, nouvelles distributions,...







Mes compétences :

Déchets

Hydraulique

Eau

Renforcement sols

Metallerie serrurerie