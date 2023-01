Luc BAILLARGEAT

Depuis 30 ans, la documentation et l'information technique ne cessent d'évoluer et je m'évertue de diffuser aux sociétés françaises et étrangères les documents techniques. Les clients nous demandent d'identifier les normes, la réglementation et tous les ouvrages techniques car notre service de recherche retrouve cette information rapidement par pays et par sujet .

C'est vrai que cette immense bibliothèque technique progresse chaque année exponentiellement, compliquant la découverte des documents utiles à votre activité.



Normadoc délivre les documents à l'unité ou des collections de normes, de spécifications, de règles , de lois ou d'ouvrages scientifiques.

http://www.normadoc.com/



Mes compétences :

APSAD

ASME

ASTM

CODAP

CODETI

Dalloz

EIA

IEC

IPC

Qualité

RCC-M

RCCM

Réglementations

SAE

Appareils a pression