Christophe CARIDADE

Mon travail est de gérer le secteur Commande numérique et fabrication assistée par ordinateur:



Celui ci consiste a dispatcher le travail au personnel FAO/CN, gérer le planning charge.

En suivant de la Cao, ce secteur reçoit les numérisations de celle-ci pour programmer l’usinage en commande numérique .

La programmation est effectuée suivant un planning décide lors de la réunion chaque semaine. Le programmateur FAO prépare les gammes d’usinage en fonctions des priorités du planning pour que les opérateurs cn travaillant en 3/8 et week-end soient toujours approvisionnes sur les machines.

Une fois l’usinage d’une pièce finie, l’opérateur et le programmeur font une vérification visuelle sur la machine. Si celle-ci s’avère concluante la pièce est démontée et envoyée au montage ou au contrôle.





Mes compétences :

Responsable fao

La programmation simple