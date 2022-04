Christophe CARLIER

Disponible et en recherche active, j'ai été amené au cours de ma carrière à élaborer la gestion commerciale et technique, à encadrer du personnel, à déterminer les orientations stratégiques, à atteindre les objectifs demandés et les moyens à mettre en place, à animer, à conseiller les différents partenaires et les acteurs locaux.



D'un naturel curieux, organisé, réactif et dynamique, je souhaite vivement un nouvel élan et de nouveaux challenges dans ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

DYNAMIQUE

SENS DU RESULTAT

Leadership

PASSIONNE

Adaptabilité

RIGUEUR

IMPLIQUE

TENACITE