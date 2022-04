Christophe CARPENTIER

Fort de 16 années passées au sein d’un département logistique dans le secteur pharmaceutique au titre de Chef D'équipe adjoint au Responsable Magasin dans la gestion de stock et management (5 collaborateurs).

J’ai par la suite réalisé une formation complémentaire axée sur la vente ou j’ai acquis diverses compétences comme la gestion de portefeuilles clients existant, la conquête de nouveaux clients, ainsi que d’autres tâches administratives liées à l’activité du commercial.



Ces différentes expériences m’ont permis de me confirmer dans la gestion de crises dans diverses situations.



De ce fait cela à contribuer à me forger un caractère me permettant ainsi la rigueur, l’autonomie et la confiance de mes clients dans les secteurs de la distribution, du commerce et de l’industrie qui forme à ce jour, un réseau.





Mes compétences :

Titre de Niveau IV Commerce (session 2007/2008)

CAP/BEP Distribution et Magasinnage (session 95/96