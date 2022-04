Christophe CARPENTIER

Responsable Etudes de Prix Génie Civil au sein d'une entreprise régionale de Travaux Publics.

Détection des appels d'offre,

Suivi des clients,

Analyse des dossiers, chiffrages et remises des mémoires.

Négociation auprès des clients.Commercial au sein de la direction régional Travaux Publics d'un des Majors de la construction pendant 10ans.



Expert Economiste de la construction au sein d'un cabinet d'expert national auprès des assureurs et des mutuelles, pendant 3 ans.

Analyse du quantum des dommages ( Dommage ouvrage, dommage, incendie, inondation).

Participation active aux réunions d'expertises tant amiables que judiciaires.



Responsable d'une zone géographique aussi bien au niveau des DDE, des Conseils Généraux, que des différents Syndicats locaux et de certains gros clients ( SIAAP, SNS, PAP, ( Eau de Paris), SNCF) en coordination avec mon Directeur d'Agence.

Suivi des candidatures et des Appels d'Offres.

Veille commerciale auprès des clients, suivi commercial des chantiers en appuis des Chefs de Services ou Directeurs de Travaux.



Mes compétences :

Commercial

Danse

Génie civil

Natation

Travaux publics

Responsable Etudes de Prix

Expert Economiste de la construction

Dynamic Data Exchange

Microsoft Word

Microsoft Excel