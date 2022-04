Gérald ARBONNIER

Je développe un réseau de partenaires distributeurs et installateurs de nos produits en PVC Recyclés et Recyclables.

En France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Afrique, j'ai à coeur de partager et d'échanger nos domaines de compétences afin de solutionner le besoin du client final et d'aller vers sa satisfaction.

Le but est de faire du business ensemble, de relever des défis, de pérenniser la relation et de partager ensemble.

I develop a network of retailing partners and installers of our recycled and recyclable products.

As well in France, in Belgium, in Germany, in Switzerland, in Maghreb and in Africa I am eager to share and to exchange our fields of expertise to resolve the need for the end customer and go towards its satisfaction.

The purpose is to make business together, the statement of the challenges, to perpetuate the relation and to share a moment of conviviality later!



Mes compétences :

Développement durable

Recyclage

Environnement

Analyse des besoins

Ecologie

Achats