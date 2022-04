PARCOURS PROFESSIONNEL



Depuis 2014: Expert-comptable - Commissaire aux Comptes indépendant

Cabinet Dominique Suaud Expertise et Conseil-130 rue Royale 59800 Lille



2006-2013 : Expert-comptable - Commissaire aux Comptes indépendant

Cabinet M2DS Conseils 115/117 rue nationale Lille



1996 – 2005 : Directeur d’un établissement sanitaire associatif



1986 – 1995 : Collaborateur puis Expert-Comptable salarié



Cabinet Fortin, Lille

Fiduciaire du Nord d’Expertise Comptable , Lille





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

En tant qu’Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes

Missions d’Expertise Comptable

Missions de Commissariat aux Comptes

Missions d’Audit Contractuel



Domaines d’intervention :



Laboratoire médicaux

Associations d’accueil de personnes en difficulté sociale

Sociétés de crédit immobilier

Cliniques privées

Distribution de papiers peints

Torrefaction de café

Vpc

Concessions automobile





En tant que Directeur d’établissement Sanitaire



Participation à la réflexion sur les orientations stratégiques de l’établissement.

Elaboration des dossiers et présentation auprès des administrations de tutelle,

Coordination des politiques administratives et médicales.

Orientation et suivi de la politique budgétaire et financière de l’association.

Mise en place de la Démarche Qualité dans le cadre de l’accréditation des établissements de santé

Réflexion et mise en œuvre du schéma informatique, suivi de la maintenance.

Responsable de l’organisme de formation de l’établissement.



Mes compétences :

commissaire aux comptes

audit

Informatique

Conseil aux entreprises

Expert-Comptable

Conseil en gestion

Tableaux de bord

Budgets prévisionnels

Expertise comptable