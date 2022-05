Philippe DEKONINCK

Grâce à une solide formation dans le pilotage et la gestion des entreprises, je participe à la création d'entreprises dans divers secteurs. Désormais, avec le temps, je dispose également d'une expérience qui me permet de ne pas réitérer les erreurs du passé (mais les succès ne sont-il pas une succession d'échecs sans perdre son enthousiasme, comme disait Winston Churchill?)

Dans mon parcours, je collabore avec des gens d'origines diverses (Afrique du Sud, Pays-Bas, Danemark, etc.)et de secteurs d'activités divers (Informatique, Fleurs et plantes, matériel d'impression, matériel de fixation, etc.)

Grâce à ces rencontres, je suis devenu pluridisciplinaire.

- j'ai acquis une solide connaissance dans les nouvelles technologies.

- j'ai appris à m'adapter à mon environnement ( j'appelle cela "la politique du caméléon").

- j'aime le travail en équipe tout en étant autonome.

- j'aime les défis mais je choisis : j'ai faim mais je ne suis pas affamé ( I'm hungry but not starving)



Mes compétences :

Informatique

Comptabilité

E-commerce