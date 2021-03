Philippe DECONINCK

Diplômé de l'EPITA (1992 - Intelligence Artificielle), j'ai débuté ma carrière dans l'expertise technologique et dans la conduite de projet au sein de cabinets de conseil en informatique.

Je me suis ensuite positionné sur les postes à responsabilité (responsable informatique, responsable des opérations) au sein de sociétés industrielles et financières.

Entrepreneur dans l'âme, je développe depuis 2002 des activités en tant que fondateur/associé. J'ai tout d'abord créé O.E.S. sur le marché de l'externalisation de la saisie comptable, puis j'ai participé depuis 2008 à l'évolution de la société EXL Group, société de conseil en informatique spécialisée sur la BI et l'ERP.

EXL Group a rejoint le groupe Talan en 2016 et est devenu TalanSolutions au début de l'année 2017. En tant que directeur général, je gère cette entité depuis le mois de Septembre 2016.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Formation

Développement commercial

Conseil

Coaching

Accompagnement

BI

TM1

PLANNING

COGNOS

Manager