Christophe CARRE

Mes différentes fonctions de contrôleur de gestion dans des entreprises de dimensions internationales, me permettent, de disposer de compétences complètes en matière de contrôle de gestion. Cela va de l’élaboration des budgets, à la publication des comptes mensuels avec leurs analyses et la diffusion de ces résultats, en passant par le calcul des prix de revient, le pay back des investissements ou encore des études ponctuelles sur la rentabilité d’un produit, d’un client ou d’un réseau de distribution.

Toutes ces connaissances m’ont également permises de perfectionner mon relationnel, mon esprit de synthèse, ma capacité d’analyse et ma rigueur. Ce qui me permet aujourd’hui d’être force de proposition auprès des services opérationnels, dans le cadre de projets de progrès permanents.



Mes compétences :

Budget