Christophe CASSAGNE

Expérience professionnelle :

- Infirmier puériculteur en service de pédiatrie, maternité et crèche hospitalière; de septembre 1993 à mars 2002

- Consultant en communication pour la Presse parentale (Magazine Bébé santé); de mars 2002 à mars 2004

- Créateur et gérant de l'entreprise CDCLIK ; d'avril 2004 à ce jour

- Chargé de cours à temps partiel en Institut de formation d'auxiliaires de puériculture; 2008 à 2011

- Gérant de la société CERC Congres à compter du 3 janvier 2013



* Auteur de nombreux articles pour « Les cahiers de la puéricultrice », « Bébé santé magazine», « CDCLIK Enfance»...



* Co-auteur du livre « Pédiatrie hospitalière » éditions Doin ; 2001



* Coordinateur de l'ouvrage « Petite enfance :guide pratique de l'accueil » aux éditions Weka en 2005



* Coordinateur des ouvrages thématiques « Intégration des enfants handicapés en crèche » , « La relation parents - enfants - professionnels des modes de garde », « Alimentation du jeune enfant »; "Parents , enfants, professionnels : une co-éducation qui s'organise"; "Les infections autour des modes de garde" ; "le sommeil en modes de garde"; "les micro créches" aux éditions Weka ; 2005-2010



* Conseil scientifique pour les Editions De Boeck - collections Parentalités (14 ouvrages) et Bébé & petite enfance



* Formateur (conseils en puériculture) auprès des diététiciennes du Centre d'appels Nestlé, Agence MRM Partners Paris



* Co-organisateur de conférences publiques ou pour des professionnels de la santé : « Bien nourrir son enfant de 0 à 2 ans », Conseil général de la Corrèze ; Forum du bébé et de l'enfant,



* interlocuteur pour des agences de communication spécialisée sur la cible des parents et des enfants (OgilvyOne ; BabyAdgency, Carat, Australie, Serec)



* Interlocuteur privilégié pour Wagram Music enfance,sur la cible des professionnel(le)s de l'enfance jusqu'en 2011.



* Organisateur de la formation LE BILAN PSYCHOLOGIQUE AVEC L'ENFANT: Approche clinique du WISC-IV par Christine Arbisio, formation ouverte aux psychologues - titulaires du DESS de psychologie - étudiants en DESS de psychologie. En savoir plus cf http://www.cdclik.com



* Organisateur du colloque national 2008 sur la Protection de l'enfance sous la présidence de Jean Pierre Rosenczveig



* Créateur et gestionnaire de http://www.coteboutique.com pour la vente en ligne de CD, DVD musicaux à destination des enfants et des parents, et de caducées paramédicaux pour les professionnels.



* Editeur du livre "Mélanie. Un ami trop proche". Thème: Une jeune adolescente subit les avances d'un ami de son père...



* Auteur du livre "100 règles d'or pour accueillir Bébé" aux Editions Eveil et découvertes en 2008.





* Co organisateur d'un salon petit enfance grand public en mars 2010 à Brive, entrée gratuite pour tous (salon, spectacles, ateliers...)plus de 12000 visiteurs. Le salon de l'enfant et de la famille 2012 toujours entrée gratuite et idem pour les conférences



* Organisateur et fondateur du Rendez-vous Francophone des professionnels de l'enfance



* Organisateur et fondateur du Colloque "Premières années premiers liens", Maison de la Chimie PARIS le 22 janvier 2011



* Organisateur et fondateur de "Mon premier concert" spectacle grand public



*Organisateur et fondateur du Colloque "Marcher, parler, jour: 0-6 ans les années clés du développement, Université des Saints Péres le 28 janvier 2012



Mes compétences :

Conseil

Communication

Santé