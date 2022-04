Dirigeant d’entreprises. Entrepreneur. Ancien professionnel de santé urgentiste. Passionné par l’Entreprise, la stratégie, les enjeux de transformation digitale et de business développement. Comment transformer l'entreprise, activer et mettre en œuvre efficacement les leviers de croissance digitaux.



Diplômé de l’IFSI* de Versailles et de HEC, Antoine HURON, 40 ans, a exercé dans un premier temps la profession d’infirmier urgentiste dans un service de réanimation polyvalente puis au sein du SAMU/SMUR**.



En parallèle de son activité de professionnel de santé, il a créé ses premiers sites internet dès 1998, avec notamment le lancement du site infirmiers.com en mars 2000. (Premier site, en audience, pour les professionnels de santé en France)



Pionnier de l’internet Santé, il co-fonde, avec Grégoire Coutant, le groupe IZEOS, premier groupe média pure player, pour les professionnels de santé. Antoine HURON est particulièrement en charge, pendant plus de 10 ans, du business développement (création des forces de ventes BtB, création de la régie publicitaire, lancement de nouvelles activités, croissance externe…) et du développement des grands comptes.



Après une levée de fond auprès de Newfund en janvier 2012 pour structurer le groupe IZEOS et accélérer son développement, Antoine HURON cède le groupe IZEOS à MNH Group en 2014. Il devient alors Directeur Général de filiale de MNH Group. Il est particulièrement en charge d’élaborer un nouveau plan stratégique et d’accélérer la croissance, notamment via une stratégie de croissance externe ainsi que par une stratégie de développement internationale. Plusieurs acquisitions seront réalisées, élargissant le périmètre d’activité du groupe. En 2016, Antoine Huron, lancera la première filiale européenne en Italie. (www.izeos.it).



En 2017, Antoine HURON, prend la Direction Générale du Groupe Profession Santé, nouvelle filiale récemment acquise par MNH Group. Après avoir établi un nouveau plan stratégique, il va, avec les collaborateurs de son comité de direction, débuter une restructuration du groupe, réorganiser la régie publicitaire, piloter le lancement de nouveaux produits et activer les leviers de croissance digitaux, notamment via la fusion du Groupe Profession Santé avec IZEOS. La fusion sera réalisée en janvier 2018. Le groupe nouvellement formé (200 collaborateurs) devient le premier groupe média et services des professionels de santé (médical, pharma et paramédicale). En complément de l’offre éditoriale, le groupe déploie une offre de services pour les acteurs de la santé (BtB et BtC) structurée autour d'activités emploi, formation, congrès, équipement, d'une agence de communication et d'une agence de voyages.



*Institut de Formation en Soins Infirmiers.



** Service d’Aide Médicale d’Urgence / Service Mobile d’Urgence et de Réanimation



Mes compétences :

Commercial

Communication

Communication web

Internet

Marketing

Rédaction

Santé

Web

Web-marketing

Vente

Gestion

Direction générale

Management

Stratégie

Analyse stratégique