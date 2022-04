James IACINO

Agé de 36 ans, infirmier de profession, j'ai un parcours extra hospitalier comme infirmier sur ambulance de réanimation à la BSPP, infirmier transporteur paramédicalisé pédiatrique et adulte ainsi que médicalisé, formateur ambulancier, co-auteur d'ouvrage et articles spécialisés, infirmier à Disney et dans un service de couverture médicale.

Depuis 2 ans, je suis technico commercial pour Dimatex sécurité et d'autres sociétés du monde de l'urgence. 20 ans de Croix-rouge.

Depuis plus d'un an, j'ai crée ma société EMS Consulting (membre de l'Agora RESEC). Le concept est novateur : 1 seul interlocuteur pour tout le domaine des secours d'urgence.



Madame, monsieur,

Je suis heureux de vous présenter EMS Consulting spécialisée dans le conseil secours/urgence pré et extra hospitalier.

- Formation

- Législation

- Matériel

- Information



EMS Consulting répond à toute demande de recherches concernant le domaine du secourisme, du secours et de la médecine d’urgence.



L’équipe EMS Consulting s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience de secours d’urgence de terrain tant hospitalière, militaire qu’associative.



Monter un dispositif de couverture évènementielle, trouver du matériel pour vous-même ou un de vos clients, monter une infirmerie ou un vecteur de transport sanitaire de A à Z, EMS Consulting vous conseille et vous fait bénéficier de son réseau d’experts, fabricants, distributeurs travaillant avec ou sans catalogue mais dans un seul et même but : répondre à votre besoin, si spécifique soit-il.



EMS Consulting n’est pas intervenant mais oriente les consultants vers les structures adaptées susceptibles de répondre aux besoins ou à la demande du client, et coordonne le montage de projet.



Le réseau EMS Consulting couvre toute l’Europe avec des partenaires de l’urgence dans différents pays et bien évidemment en France. EMS Consulting importe ou fait réaliser vos projets de matériel (comme le Kiddysafe en pièce jointe).



EMS Consulting est membre fondateur du réseau Agora Secours (Agora RESEC) qui regroupe des entreprises partenaires et complémentaires du secteur afin de vous apporter la réalisation la plus complète de vos projets.



Ainsi le réseau Agora Secours (site internet en cours de réalisation) comprend aujourd'hui :

- Une société de matériel médical

- Une société de création et de vente de bagagerie médicale et secouriste

- Une société d’équipement protection individuelle

- Une société de matériel médical et de kit

- Une société d’aménagement de véhicules et remorques

- Une société d’assistance et de couverture évènementielle

- Une société d’éditions médicale et secourisme

- Une société de formation et de création d’outils pédagogiques

- Une société de marquage, balisage et avertisseurs

- Une société de conseil

- Une société spécialisée dans les radio-communications



Très performant pour vos projets en France (DOM-TOM-POM) ou à l'étranger, EMS Consulting propose un service personnalisé et sur mesure



La composante commune de ces sociétés est d'être composées de membres issus du terrain : pompiers, secouristes, militaires, anciens responsables d'activité secours d'urgence, infirmiers, ambulanciers, médecins, formateurs et instructeurs ...



EMS Consulting se tient à votre disposition pour la recherche de solution adaptées à votre demande.



N'hésitez pas à nous demander les documentations conseils sur la législation Équipement de Protection Individuelle et balisage/avertisseurs (législation Européenne et Française - code du travail)



Exemple de matériel : sac de secours complet ou vide ; défibrillation grand public, avertisseurs sonores et lumineux, marquage et balisage, tenues et équipements de protection individuels, matériel de formation, matériel de radio-communications, ouvrages spécialisés…



Les partenaires AGORA Secours sont aujourd'hui

Charlydesign93, DFI création, Coreadis, Medic'alpes, Target Bag, Dimatex Sécurité, Medikit, et d'autres.



