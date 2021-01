Christophe TAVERNIER

Infirmier cadre de santé au CH La Rochelle



1992 - Baccalauréat B - Économique et Sociale

1995 - DEUG AES - Administration publique (Univ. Saint-Étienne)

1996 - Licence AES - gestion et administration des systèmes de santé (Univ. Saint-Étienne)

2000 - DE Infirmier

2010 - cadre de santé / master 1 - Économie de la santé et des politiques sociales (IFCS Nantes / Univ Paris Dauphine)

2016 - Formateur en simulation en santé - CHU D'Angers



2006 - Créateur du site SI Libre ... (Soins Infirmiers et logiciels libres)

http://silibre.free.fr/ (Suspendu - refonte en cours)



2008 - Concepteur du CD-ROM "santé libre" : sélection de logiciels libres généralistes à destination des professionnel de la santé

Intervention aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (Mont de Marsan)



2010-Sujet de mémoire diplôme cadre de santé/ Master 1 :

Génération YFSI : usages et non usages des TIC en IFSI en 2010



Depuis 2008 Membre de l'association FORMA TIC santé

2011- 2014 Membre du CA de l'association FORMA TIC santé



2012 - 2014 concepteur d'un serious game santé

depuis 2015 : autoentrepreneur - Game designer, secteur santé



Formateur occasionnel :

Depuis 2011 - cours IFAS - la posture professionnelle

2012 - 3 conférences : "Génération Y, NTIC, jeux vidéo : vous avez dit virtuel ?" dans le cadre de l'association AEPI

Depuis 2013 - cours 1ere année IFSI - usages des TIC et posture professionnelle

Depuis 2015 - cours prépa concours IFSI - les TIC au concours en IFSI

Depuis 2016 - Formation continue- L'utilisation des réseaux sociaux en tant que fonctionnaire (formation de 3h - 4 sessions en 2016)



Mes compétences :

Usages outils web 2.0

Logiciels libres

TIC

Html/css

Photographie

Video

Authoring dvd

Internet

Powerpoint

Webmaster

Programmation

Pédagogie

Open source

Logiciel libre

Infirmier

Informatique

Formation

Gamification / Ludification

Serious Gaming

Game design

Community manager - TEDx La Rochelle