Christophe CASSIER

Venant d’obtenir mon titre professionnel de Conseiller en insertion professionnelle auprès de l’AFPA de Chevigny Saint Sauveur (formateur : Philippe JEANDREAU) en Juin 2015. Je me permets de vous faire parvenir ma candidature pour un éventuel poste que vous pourrez me proposer.



Grâce à ma formation et mes diverses expériences durant mon parcours professionnel, j’ai pu acquérir des connaissances et compétences pour accompagner un public en recherche d’emploi active. Pour moi, il faut impérativement que la personne soit investie dans la création de son projet. Je ne suis pas là pour faire à leur place. Mais pour les accompagner et co-construire un parcours singulier avec eux.



De pars mon parcours professionnel, j’ai pu développer et améliorer ma relation humaine et mon écoute active, un travail d’équipe, une réactivité, une autonomie et surtout utiliser les différentes méthodes d’accompagnement. Je pratique également le non jugement et la non-discrimination dans tous mes accompagnements. J’ai également un gout prononcé pour tout ce qui touche le droit.



Je reste à votre disposition pour une rencontre afin de vous expliquer ma motivation.





Mes compétences :

 Identifier/mobiliser un réseau afin d’optimiser

 Informer et orienter sur les ressources en matiè

 Construire et contractualiser un parcours d’inse

 Analyser la demande et identifier les besoins 

 Animer des réunions avec des partenaires

 Mise en œuvre d’un plan d’action

 Faciliter l’intégration du salarié dans le milie

 Apporter un appui technique aux employeurs en ma

 Participation à la conception d’un projet

 Préparer et animer un atelier thématique favoris

 Prospecter des employeurs et développer des mode

 Conduire des entretiens d’accompagnement

Création de projet